Коллега помог Овечкину перелезть через забор, чтобы попасть на матч

Хоккеисту Александру Овечкину пришлось перелезать через собственный забор, чтобы попасть на матч.

29 декабря российский нападающий «Вашингтон Кэпитал» Александр Овечкин опубликовал в свой Instagram видео, как он перелезает через забор собственного дома. Как объяснил хоккеист, у него отключили электричество, из-за чего ворота забора не открывались. Спортсмену нужно было попасть на матч своей команды, поэтому ему пришлось перелезать через ограду.

Овечкину помог его коллега по команде, нападающий Евгений Кузнецов.

Отметим, команда Овечкина уступила свои противникам «Нью-Джерси Дэвилз» на прошедшем матче.