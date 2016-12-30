Хоккеистам РФ на ЧМ отказали в минуте молчания по жертвам Ту-154

Сборной России на чемпионате мира по хоккею не дали провести минуту молчания по жертвам крушения Ту-154.

Sobesednik.ru ранее писал о том, что погибшую при крушении Ту-154 Елизавету Глинку, известную как доктор Лиза, похоронят на Новодевичьем кладбище.

Как сообщает RT со ссылкой на сообщение Международной федерации хоккея на льду (IIHF), поступившее в редакцию издания, молодежная сборная России на чемпионате мира по хоккею перед игрой со сборной Канады попросила провести минуту молчания по жертвам катастрофы Ту-154 и надеть траурные повязки. Однако федерация отказала спортсменам в проведении минуты молчания.

«Мы позволили хоккеистам надеть их (траурные повязки — прим. Sobesednik.ru), но не могли допустить проведения минуты молчания. IIHF не проводит минуты молчания по событиям, которые не имеют прямого отношения к хоккею», — сказано в сообщении.