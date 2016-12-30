Форвард ЦСКА Максим Мамин отверг обвинения в "грязной" игре

Нападающий ЦСКА Максим Мамин рассказал о жёстком стиле игры у команды и отношениях с главным тренером.

Максим Мамин в интервью Sovsport.ru заявил, что игроки ЦСКА, которые часто используют силовые приёмы, никогда не играют грязно: «У нас нет таких установок. Мы действуем жёстко, но ведь это хоккей! Хоккеисты могут иногда получить травму. Но умышленно мы ничего не делаем. И если против нас грязно играют, стараемся это пресекать».

Мамин сказал, что на тренировках трудно отрабатывать силовые приёмы, поскольку не хочется применять всю силу против своих партнёров по команде.

Также Хоккеист признался, что ему нравится работать с главным тренером ЦСКА Дмитрием Квартальновым. «Все знают, что он требовательный тренер, – отметил Максим Мамин. – Жёсткий, когда это необходимо. И в то же время очень хорошо чувствует коллектив. Если команде нужна разрядка, Дмитрий Вячеславович шутит, помогает снять напряжение».

Напомним, 28 декабря ЦСКА обыграл московский «Динамо» со счётом 5:3 в матче регулярного чемпионата КХЛ. 5 января армейцы встретятся с рижским «Динамо».