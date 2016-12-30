Елена Исинбаева: Стереотип о России будет разрушен

Елена Исинбаева в интервью Sobesednik.ru подвела спортивные итоги уходящего года.

Выделить главную тему уходящего года в спорт­е, к сожалению, н­есложно. От самого громкого в истории России допингового скандала оказались не застрахованы ни «грязные», ни «чистые», ни безызвестные, ни самые именитые спорт­смены.

За всю свою 30-летнюю карьеру Елена Исинбаева ни разу не была заподозрена в применении запрещенных препаратов, но вынуждена была остаться без Олимпиады в Рио и закончить карьеру в статусе дисквалифицированного спортсмена. Неудивительно, что именно ей предложили стать официальным лицом борьбы с допингом в России.

– Для меня этот год был двоякий – и хороший, и плохой, – поделилась Елена с Sobesednik.ru. – Из плохого... не могу сказать, что только недопуск на Олимпийские игры. Все-таки это очень обидно: не участвовать, когда ты точно знаешь, что готов выиграть золотую медаль, причем третью. Если посмотреть с другой стороны – утешает то, что я закончила свою карьеру победой. На чемпионате России показала лучший результат в мире. Кроме этого, была избрана в Международный олимпийский комитет и возглавила наблюдательный совет РУСАДА, поэтому жаловаться мне не на что. Если смотреть через призму не себя, а своей деятельности, то для меня год положительный.

– Кроме должностей в МОК, в ОКР, в РУСАДА, вы еще едва не возглавили легкую атлетику... Не много должностей вот так сразу?

– Ну вообще это работа общественная. Конечно, сначала нужно будет вникнуть. В целом я это могу расценивать как огромное доверие ко мне лично. Для меня честь работать в столь важных организациях. Раз возложили такую ответственность, значит, мне доверяют, поэтому я справлюсь. Надеюсь, что свое нереализованное желание поучаствовать в Олимпийских играх я смогу претворить в то, чтобы помочь ребятам.

– А как ваши должности восприняли там, за нашими рубежами? Уже с кем-то встречались по долгу новой службы?

– На заседании в Швейцарии, которое проходило этой осенью, мне довелось разговаривать с представителями ВАДА. Такие контакты будут просто необходимы, и я уверена, что у меня есть преимущества для того, чтобы быть услышанной. Все-таки, когда случилась эта история с Олимпиадой, меня поддерживали не только в России, но и по всему миру. Все, кто неравнодушен к спорту, сочувствовали мне в этой безвыходной ситуации. В Италии, например, где я в свое время тренировалась, много для себя приобрела, выучила третий язык. Конечно, сперва все с небольшим скептицизмом смотрели на то, что новый человек появился в МОК от России. У многих сложился стереотип, что Россия замкнутая или необщительная страна. Теперь он будет разрушен.

– Чего, грубо говоря, от нас хотят?

– Со стороны ВАДА было условие – реконструировать и реформировать антидопинговое агентство. Для этого конечно же нужно было избрать нового председателя, новый наблюдательный совет. Чтобы агентство никак не было связано с предыдущими людьми, которые имели на него влияние. Нужно было сделать шаг к тому, чтобы доверие было возвращено, чтобы наши спортсмены могли быть тестированы внутри страны.

Надо дать понять: мы делаем все возможное. Кроме того, есть и задача, поставленная президентом страны: чтобы в следующем году в России была самая эффективная программа по антидопингу.

– А что будет с вашим видом спорта, конкретно с легкой атлетикой?

– Если наше антидопинговое агентство восстановят, то многие проблемы решатся автоматически.

– Многие не верят главе ВАДА без доказательств. Оттуда отвечают, что они будут представлены международным спортивным федерациям. Была возможность ознакомиться?

– Если сейчас задать прямой вопрос – представьте конкретные доказательства по конкретным спортсменам, – я сомневаюсь, что это будет сделано. Обвинять, обобщая и объединяя всех в одну массу – виновных и безвинных людей, – это легче.

Да, у нас большие проблемы, но концентрировать все расследование на одной стороне – это политика. Мы знаем, что во всем мире есть атлеты с допинговой историей, которые выступают на международном уровне, в том числе и на Олимпийских играх. Допинг в России ничем не отличается от допинга в других странах.

– Вся эта проблема в спорте – это проблема уходящего года?

– Надеюсь, что так. Хочется улучшений и в спортивной сфере, и в политической, и везде-везде, где только возможно. Хочется уже какого-то позитива, чего всем и желаю.