Экс-тренер "Зенита" Сергей Семак возглавил "Уфу"

Бывший тренер «Зенита» Сергей Семак назначен на пост главного тренера футбольного клуба «Уфа».

Информация о назначении нового тренера появилась на официальном сайте клуба.

Как пишет агентство «Р-Спорт», Сергей Семак в течение своей футбольной карьеры играл в ЦСКА, казанском «Рубине» и питерском «Зените». Семак является пятикратным чемпионом России по футболу. Во время чемпионата Европы в 2008 году он был капитаном национальной сборной. В тот год российская команда завоевала бронзу, отмечает «Р-Спорт».

Завершив карьеру футболиста, Семак вошел в штаб «Зенита» и в течение двух матчей был исполняющим обязанности главного тренера, а осенью 2015 года руководил командой.

После Евро-2016 Семак претендовал на пост главного тренера сборной России, однако команду в итоге возглавил Станислав Черчесов.

Место главного тренера «Уфы» стало вакантным в середине декабря после отставки Виктора Гончаренко, который перешел в ЦСКА, напоминает агентство.