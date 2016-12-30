Спорт
Источник: "Р-Спорт"
13:24, 30 Декабря 2016 Версия для печати

Экс-тренер "Зенита" Сергей Семак возглавил "Уфу"

Бывший тренер «Зенита» Сергей Семак назначен на пост главного тренера футбольного клуба «Уфа».

Информация о назначении нового тренера появилась на официальном сайте клуба.

Как пишет агентство «Р-Спорт», Сергей Семак в течение своей футбольной карьеры играл в ЦСКА, казанском «Рубине» и питерском «Зените». Семак является пятикратным чемпионом России по футболу. Во время чемпионата Европы в 2008 году он был капитаном национальной сборной. В тот год российская команда завоевала бронзу, отмечает «Р-Спорт».

Завершив карьеру футболиста, Семак вошел в штаб «Зенита» и в течение двух матчей был исполняющим обязанности главного тренера, а осенью 2015 года руководил командой.

После Евро-2016 Семак претендовал на пост главного тренера сборной России, однако команду в итоге возглавил Станислав Черчесов.

Место главного тренера «Уфы» стало вакантным в середине декабря после отставки Виктора Гончаренко, который перешел в ЦСКА, напоминает агентство.

читайте также:«52-я строчка, надеюсь, сможет как-то подтолкнуть и наших ребят, и вообще всех, кто отвечает за общее состояние нашего футбола...»
Экс-тренер сборной: Мы заслужили "холодный душ" от ФИФА
Бывший главный тренер сборной России по футболу объяснил Sobesednik.ru ее резко снизившийся рейтинг »

читайте также:Сергей Юран
Сергей Юран против Сергея Семака: "Уже не раз наступали на эти грабли"
На прошлой неделе российские футбольные клубы не играли, освободив поляну для первой команды страны. Повод более чем уважительный – сборная борется за право поехать на Евро-2016 во Францию »

Соловьева Екатерина

Подписаться на новости

Введите Ваш email:
email рассылки

Выбор читателей

﻿
Новости Партнеров

Loading...

Новое на сайте

Самые необычные новогодние приключения российских звёзд
13:05, 30 Декабря 2016
Символ грядущего года Петух любит веселье, так что Новый год надо встречать не одному, напоминает Sobesednik.ru
»
Юрий Яковлев не понимал, почему люди так любят Ипполита
11:02, 30 Декабря 2016
Алёна Яковлева поделилась с Sobesednik.ru воспоминаниями о своем отце и его отношении к своей роли в «Иронии судьбы»
»
Елена Исинбаева: Стереотип о России будет разрушен
10:09, 30 Декабря 2016
Елена Исинбаева в интервью Sobesednik.ru подвела спортивные итоги уходящего года
»