Четверых спортсменов РФ отстранили от соревнований из-за допинга

Международная федерация бобслея и скелетона (IBSF) отстранила от соревнований четырёх российских спортсменов.

На сайте IBSF сообщается, что четыре российских скелетониста, чьи имена не раскрываются, отстранены от международных соревнований из-за подозрений в том, что они употребляли допинг на Олимпиаде-2014 в Сочи. Организация предупредила об этом Российскую федерацию бобслея и самих спортсменов, а также выразила готовность содействовать расследованию.

Отметим, что на Олимпиаде в 2014 году скелетонист Александр Третьяков завоевал «золото», а россиянка Елена Никитина – «бронзу».