Спорт
Источник: РИА "Новости"
15:35, 29 Декабря 2016 Версия для печати

Ростехнадзор признал, что "Зенит-Арена" отвечает регламентам

Согласно заключению Ростехнадзора стадион «Зенит-Арена» в Санкт-Петербурге соответствует техническим требованиям.

Как сообщает РИА «Новости» со ссылкой на ведомство, Северо-западное управление Ростехнадзора признало «Зенит-Арену» пригодной к использованию и отвечающей всем требованиям технических регламентов и проектной документации. На основании этого заключения Госстройнадзор может выдать разрешение на ввод стадиона в эксплуатацию.

Приемка объекта местными властями прошла во вторник, 27 декабря.

Представители министерства сообщили, что в ходе проверок работ первого этапа специалисты проверили качество всех строительных конструкций, а также проверили системы инженерно-технического обеспечения и безопасности.

В 2017 году Ростехнадзор продолжить осуществлять контроль за тем, как ведется подготовка стадиона к Чемпионату мира по футболу – 2018. На данный момент общестроительные работы на арене полностью завершены.

читайте также:Стадион «Зенит-Арена» в Санкт-Петербурге
"У нас так всегда": за что ФИФА забраковала "Зенит-Арену"
Эксперт по футбольным газонам рассказал Sobesednik.ru, что без выкатного поля «Зенит-Арена» окажется еще дороже »

читайте также:«От всего, что происходило на стройке, просто воняло и несло коррупцией и казнокрадством...»
Петербургский депутат: Без проблем "Зенит-Арену" не достроить
После нового года от Счетной палаты потребуют проверить финансирование «Зенит-Арены» за все годы, узнал Sobesednik.ru »

Также по теме
ЧМ по футболу – 2018
Соловьева Екатерина

Подписаться на новости

Введите Ваш email:
email рассылки

Выбор читателей

﻿
Новости Партнеров

Новое на сайте

Ксения Ларина: Коляда и оттепель
15:06, 29 Декабря 2016
Колумнист Sobesednik.ru Ксения Ларина – о самых интересных культурных событиях нынешней зимы
»
Посадки года: чем закончатся самые громкие уголовные дела 2016-го
13:02, 29 Декабря 2016
Sobesednik.ru решил напомнить о самых резонансных «посадках» уходящего года
»
Алиса Гребенщикова встретит год Петуха в спортивном костюме
11:46, 29 Декабря 2016
Яркая актриса Алиса Гребенщикова отпразднует год Петуха на даче в Подмосковье, узнал Sobesednik.ru
»