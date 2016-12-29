Ростехнадзор признал, что "Зенит-Арена" отвечает регламентам

Согласно заключению Ростехнадзора стадион «Зенит-Арена» в Санкт-Петербурге соответствует техническим требованиям.

Как сообщает РИА «Новости» со ссылкой на ведомство, Северо-западное управление Ростехнадзора признало «Зенит-Арену» пригодной к использованию и отвечающей всем требованиям технических регламентов и проектной документации. На основании этого заключения Госстройнадзор может выдать разрешение на ввод стадиона в эксплуатацию.

Приемка объекта местными властями прошла во вторник, 27 декабря.

Представители министерства сообщили, что в ходе проверок работ первого этапа специалисты проверили качество всех строительных конструкций, а также проверили системы инженерно-технического обеспечения и безопасности.

В 2017 году Ростехнадзор продолжить осуществлять контроль за тем, как ведется подготовка стадиона к Чемпионату мира по футболу – 2018. На данный момент общестроительные работы на арене полностью завершены.