Мутко отправится по блаттной тропе?

Sobesednik.ru попытался выяснить, за что ФИФА может отстранить Виталия Мутко вслед за Йозефом Блаттером.

Год от году не легче. В конце прошлого декабря вместе с 2015 годом пришлось провожать в отставку главу ФИФА Йозефа Блаттера, которого на 8 лет отстранила от футбольной деятельности собственная организация. Однако на этот раз она замахнулась уже на Виталия нашего Мутко.

Параллель в том, что расследование против российского вице-премьера по спорту инициировал тот же самый комитет по этике ФИФА, который убрал Блаттера. Однако в этот раз дело касается не коррупции, а пресловутого расследования Макларена, в котором нет-нет да и звучит фамилия бывшего министра спорта.

В 150-страничном докладе главы ВАДА можно отыскать строчку, напрямую обвиняющую Виталия Мутко в том, что он отдавал распоряжения о манипуляциях с положительными допинг-пробами футболистов.

По этой соломинке огонь вполне может перекинуться на главное «здание» – чемпионат мира-2018. В октябре этого года Виталий Мутко принял должность спортивного вице-премьера, став куратором российского мундиаля вместо Игоря Шувалова.

– Я считаю, что человек, занимающийся футболом, должен быть освобожденным, – рассказал первый президент РФС Вячеслав Колосков. – Мало того, об этом говорил и сам Виталий Леонтьевич перед выборами в РФС. Он уже тогда понимал, что у него будет другая работа. Руководить РФС – это значит быть постоянно в разъездах. Тянуть две лямки очень трудно.

В уставе ФИФА существует расплывчатая статья 15, в которой говорится о том, что исключение национальной федерации (после чего уже невозможно участвовать ни в каких мероприятиях) может последовать после «любого серьезного нарушения устава и регламента федерации».

По словам самого Виталия Мутко, чемпионат мира не могут забрать потому только, что он застрахован. Однако гендиректор Оргкомитета-2018 Алексей Сорокин поясняет, что оформлением этой страховки занимается исключительно сама ФИФА.

По закону или по понятиям?

Артем Пацев, спортивный юрист:

– С юридической точки зрения ВАДА запросто может получить возможность забирать у стран Олимпиады и чемпионаты мира. Для этого нужно всего лишь внесение изменений в общий для всех Всемирный антидопинговый кодекс. Таким образом, теоретически можно кому угодно передать какие угодно полномочия.

Ситуация с обвинениями без доказательств – уже большая логическая ошибка. Ситуация вышла из правового поля, и никакие правила фактически уже не действуют.