Спорт
Источник: RT
17:48, 29 Декабря 2016 Версия для печати

Карякин обыграл Карлсена в быстрые шахматы в Катаре

Сергей Карякин обыграл Магнуса Карлсена в пятом туре чемпионата мира по блицу в столице Катара Дохе.

1 декабря Sobesednik.ru писал, что норвежец Магнус Карлсен победил россиянина Сергея Карякина в борьбе за звание чемпиона мира по шахматам.

29 декабря RT сообщает, что игравший белыми Карлсен признал своё поражение от Карякина на 97-м ходу в матче чемпионата мира по блицу. После этого российский шахматист вырвался в лидеры чемпионата.

Отметим, что чемпионат в Дохе проходит для россиянина не безоблачно: в первом матче 26 декабря он проиграл шведу Нильсу Гранделису. Чемпионат мира по блицу завершится 30 декабря.

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