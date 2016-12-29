Карякин обыграл Карлсена в быстрые шахматы в Катаре

Сергей Карякин обыграл Магнуса Карлсена в пятом туре чемпионата мира по блицу в столице Катара Дохе.

1 декабря Sobesednik.ru писал, что норвежец Магнус Карлсен победил россиянина Сергея Карякина в борьбе за звание чемпиона мира по шахматам.

29 декабря RT сообщает, что игравший белыми Карлсен признал своё поражение от Карякина на 97-м ходу в матче чемпионата мира по блицу. После этого российский шахматист вырвался в лидеры чемпионата.

Отметим, что чемпионат в Дохе проходит для россиянина не безоблачно: в первом матче 26 декабря он проиграл шведу Нильсу Гранделису. Чемпионат мира по блицу завершится 30 декабря.