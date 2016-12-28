Ташуев скрывает, почему "Анжи" передумал делать его тренером

Футбольный клуб «Анжи» планирует продать ведущих игроков и сменить главного тренера из-за проблем с финансами.

Российский футбольный тренер Сергей Ташуев в интервью изданию Sovsport.ru рассказал о своей рабочей встрече с руководством «Анжи».

По словам Ташуева, ему предлагали пост главного тренера клуба, однако по неизвестным причинам договор с ним заключен не был.

«С руководством "Анжи" разговаривал на прошлой неделе. Был в курсе всей ситуации. Мне не привыкать, поэтому был готов помочь. Даже интересно было поработать с молодыми футболистами, сохранить команду, поставить игру. 24 декабря должны были объявить о моем назначении главным тренером "Анжи". Потом что-то изменилось», – рассказал изданию Ташуев.

Причины данных изменений тренер комментировать отказался, однако отметил, что они с гендиректором клуба Сергеем Кораблевым «пришли к согласию».Также Ташуев заявил, что нынешний владелец клуба Сулейман Керимов, скорее всего, не покинет «Анжи».

«Это же его детище», – уверен тренер.

Ташуев рассказал, что ранее получил предложение возглавить возглавить французский «Нант» и даже готов был выучить французский, чтобы общаться с командой, однако в итоге руководство клуба предпочло португальского тренера Сержиу Консейсау.