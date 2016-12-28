Систему допинга в России назвали "институциональным заговором"

The New York Times сообщила о том, что российские чиновники впервые признали существование допинг-системы в РФ.

В качестве подтверждения того, что российские чиновники признали существование допинг-системы, The NYT приводит слова и.о. главы Российского антидопингового агентства (РУСАДА) Анны Анцелиович, которая назвала допинг-систему «институциональным заговором». При этом она подчеркнула, что в ней не участвовали представители высшего руководства.

Глава независимой общественной антидопинговой комиссии Олимпийского комитета России (ОКР) Виталий Смирнов рассказал газете, что изначально надо понять, что толкает молодых атлетов на употребление допинга.

«С моей точки зрения как бывшего министра спорта, президента Олимпийского комитета, мы допустили много ошибок. Мы должны найти причины, по которым молодые спортсмены принимают допинг, почему они на него соглашаются», — добавил он.