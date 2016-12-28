Песков опроверг сообщения о причастности Кремля к допинг-системе

Дмитрий Песков опроверг сообщения западных СМИ о том, что российские власти признали существование системы допинга в РФ.

Ранее Sobesednik.ru писал, что в газете The New York Times были опубликованы слова и. о. главы Российского антидопингового агентства (РУСАДА) Анны Анцелиович, которая назвала допинг-систему «институциональным заговором».

Как сообщает «Р-Спорт», пресс-секретарь президента Российской Федерации Дмитрий Песков заявил, что в Кремле по-прежнему отрицают причастность государства к употреблению допинга спортсменами.

«Мы с самого начала, естественно, отрицали какую-либо причастность государства или государственных ведомств, или служб, или органов к возможному употреблению допинга спортсменами», — заявил пресс-секретарь президента.

Кроме того, Песков отметил, что в Кремле с нетерпением ждут официальных результатов расследования обвинений, исходящих от Григория Родченкова в адрес российских атлетов.

«Более того, мы ожидаем результатов расследования. В том числе существуют подозрения в причастности этого гражданина [Григория Родченкова], который, собственно, и воспринимается как один из основных источников при озвучивании таких обвинений в наш адрес. Мы это категорически отрицаем», — рассказал Песков.