Экс-глава ВФЛА: Употребление допинга происходит из-за денег

Sobesednik.ru обсудил со спортивным экспертом возможные меры наказания для спортсменов из России, принимающих допинг.

Президент ОКР Алексндр Жуков не исключил, что уголовная ответственность за допинг может быть введена уже в 2017 году.

— Я в свое время долго думал над этим и пришел к выводу, что едиснтвенное, чем можно добиться сокращения этой проблемы, — это устрашением, — рассказал бывший президент Всероссийской федерации легкой атлетики (ВФЛА) Валентин Балахничев. — Уголовную ответственность я предлагал ввести ещё десять лет назад. Не для того, чтобы посадить всех тренеров и спортсменов, а чтобы угроза была адекватна содеянному. Все остальные угрозы были мелкими. Призовой фонд и амбиции спортсменов и тренеров превышают моральные устои человека.

Если мы посчитаем, то увидим, что преступления по большей части совершаются не из-за эмоций, не из-за национальных предрассудков, а на экономической почве, — утверждает экс-глава ВФЛА.

Тем не менее, по словам Балахничева, применение этого закона на практике может и навредить:

— Такой закон нужен, но имеет и отрицательную сторону. Наиболее рискующей при этом категорией граждан являются врачи, поскольку они имеют отношение к медикаментам. Любой спортсмен может сказать: «Мне все дал врач», — и в этой ситуации врачу придется очень долго и трудно отстаивать свою правоту, доказывать, что он этого не давал. Очень возможно, что этот закон будет неправильно истолкован и пременен.