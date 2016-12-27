Спорт
Источник: Р-Спорт
09:01, 27 Декабря 2016 Версия для печати

Сборная РФ проиграла канадцам в ЧМ по хоккею, пропустив пять шайб

Молодежная сборная России проиграла сборной Канады на матче чемпионата мира по хоккею.

Как пишет «Р-Спорт», игроки молодежной сборной России (не старше 20 лет) проиграли канадцам на встрече в Торонто. Матч закончился со счетом 5:3.

Тайсон Йост, Дилан Стром, Николя Руа и Мэтью Барзал забили шайбы в составе сборной Канады. В российской команде отличились Михаил Сергачев, Кирилл Капризов и Егор Рыков.

Следующая встреча российской команды в рамках ЧМ состоится со сборной Латвии 27 декабря.

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