Сборная РФ проиграла канадцам в ЧМ по хоккею, пропустив пять шайб

Молодежная сборная России проиграла сборной Канады на матче чемпионата мира по хоккею.

Как пишет «Р-Спорт», игроки молодежной сборной России (не старше 20 лет) проиграли канадцам на встрече в Торонто. Матч закончился со счетом 5:3.

Тайсон Йост, Дилан Стром, Николя Руа и Мэтью Барзал забили шайбы в составе сборной Канады. В российской команде отличились Михаил Сергачев, Кирилл Капризов и Егор Рыков.

Следующая встреча российской команды в рамках ЧМ состоится со сборной Латвии 27 декабря.