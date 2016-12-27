Спорт
18:39, 27 Декабря 2016 Версия для печати

Евгений Зимин: Согласен с Кинэном, талантливая молодежь куда-то делась

Игру молодежной сборной России по хоккею на чемпионате в Канаде Sobesednik.ru обсудил с тренером Евгением Зиминым.

Как сообщал Sobesednik.ru, сборная России по хоккею на молодежном первенстве мира в Торонто в стартовом матче не смогла переиграть хозяев (3:5).

— Несмотря на счет, мне действия наших хоккеистов понравились. Канадцы все-таки играли дома и победили за счет индивидуально сильных игроков, да и их вратаря нельзя не отметить отдельно, — рассказал Sobesednik.ru российский тренер Евгений Зимин.

— Многие вновь поднимают тему других площадок — это ерунда. Я не считаю это каким-то препятствием для наших команд. Это все какое-то внушение со стороны СМИ. Я сам много играл на этих площадках, и ничего страшного. Даже с какой-то стороны чуть полегче. Бегать меньше надо, надо больше думать — вот и все, — считает тренер.

После матча канадский тренер Майк Кинэн, много работавший в КХЛ, рассказал о том, что Россия перестала производить талантливых хоккеистов в больших количествах.

— Я с ним согласен, — говорит Евгений Зимин. — Есть проблема, но она природного характера: бывают десятилетия, в которые появляется очень много талантливых игроков, а есть, что называется, провальные года: не рождаются ни Федоров, ни Буре, ни Могильный. Остается просто ждать, когда появятся.

Соколов Дмитрий

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