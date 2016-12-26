Татарстан обогнал Москву в рейтинге спортивности субъектов РФ

Эксперты, опираясь на данные региональных министерств и ведомств, составили спортивный рейтинг регионов РФ.

Sovsport.ru распределил 85 субъектов РФ по спортивным критериям. Экспертный совет издания, используя информацию региональных министерств и ведомств, оценил «спортивность» регионов, в частности, по следующим факторам: число и состояние объектов спортивной инфраструктуры, количество проводимых в регионе турниров разного уровня, число спортивных команд, доля населения, сдавшая нормы ГТО и активно занимающаяся спортом.

В пятёрку самых спортивных субъектов страны вошли Республика Татарстан, Санкт-Петербург, Московская область, Республика Башкортостан и Чеченская республика. Рейтинг замыкают Псковская область, Чувашская республика, Республика Хакасия, Республика Тува и Магаданская область.