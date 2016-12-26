Спорт
Источник: Советский спорт
11:44, 26 Декабря 2016 Версия для печати

Татарстан обогнал Москву в рейтинге спортивности субъектов РФ

Эксперты, опираясь на данные региональных министерств и ведомств, составили спортивный рейтинг регионов РФ.

Sovsport.ru распределил 85 субъектов РФ по спортивным критериям. Экспертный совет издания, используя информацию региональных министерств и ведомств, оценил «спортивность» регионов, в частности, по следующим факторам: число и состояние объектов спортивной инфраструктуры, количество проводимых в регионе турниров разного уровня, число спортивных команд, доля населения, сдавшая нормы ГТО и активно занимающаяся спортом.

В пятёрку самых спортивных субъектов страны вошли Республика Татарстан, Санкт-Петербург, Московская область, Республика Башкортостан и Чеченская республика. Рейтинг замыкают Псковская область, Чувашская республика, Республика Хакасия, Республика Тува и Магаданская область.

читайте также:Стадиону в Самаре катастрофически не хватает денег
Как и почему дорожают стадионы к ЧМ-2018?
Как обстоят дела со строительством стадионов для ЧМ-2018 в Самаре и других городах России, узнал Sobesednik.ru »

читайте также:Под угрозу отмены попал этап Кубка мира по биатлону в Тюмени
Дмитрий Васильев: После доклада ВАДА без потерь в биатлоне не обойтись
Когда минует угроза дисквалификаций и переноса турниров из РФ, Sobesednik.ru рассказал биатлонист Дмитрий Васильев »

Также по теме
Допинг-скандалы
ЧМ по футболу – 2018
Ушаков Олег

Подписаться на новости

Введите Ваш email:
email рассылки

Выбор читателей

﻿
Новости Партнеров

Loading...

Новое на сайте

Депардье судится с экс-главой фирмы, обслуживавшей полеты Путина
13:01, 26 Декабря 2016
Жерар Депардье судится с бизнесвумен, выполнявшей госзаказы, в том числе от Управделами президента, выяснил Sobesednik.ru
»
Близкий друг Вячеслава Шалевича: Его убили одним росчерком пера!
12:32, 26 Декабря 2016
Перед смертью у Вячеслава Шалевича отняли дело всей его жизни, рассказал Sobesednik.ru друг умершего артиста
»
Стас Садальский: Кроме наглости, в Галкине ничего нет!
11:06, 26 Декабря 2016
Станислав Садальский поделился с Sobesednik.ru своим мнением о новом телешоу Максима Галкина «Лучше всех»
»