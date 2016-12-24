Спорт
07:50, 24 Декабря 2016 Версия для печати

Промоутер Поветкина доказал, что он не принимал допинг

Промоутер боксера Александра Поветкина будет в суде добиваться его оправдания после обвинений в принятии допинга.

Напомним, Sobesednik.ru писал о том, что допинг-проба российского боксера Александра Поветкина накануне его боя с канадцем Бермейном Стиверном дала положительный результат: в крови россиянина обнаружили запрещенный остарин. Промоутер Поветкина заявил, что остарин мог попасть в организм Поветкина вместе с пищей или спортивными добавками.

Как сообщил в своем Twitter глава промоутерской компании «Мир бокса», представляющей интересы Александра Поветкина, Андрей Рябинский, последняя допинг-проба боксера, взятая 13 декабра, оказалась чистой.

«Только что пришли результаты новой пробы Поветкина в VADA от 13 декабря. Всё чисто, допинга нет!!!» – написал Рябинский в своем микроблоге.

При этом он заявил, что остарин «выводится из организма месяцами, по некоторым данным – больше года». Таким образом, результаты пробы, взятой у боксера в ночь перед боем, 6 декабря, ставятся под сомнение.

Рябинский сообщил, что намерен подать в суд и отстоять права Поветкина.

«Что касается боев и прочего: нас ждет большой суд в следующем году. Будем судится, будем смотреть, что это и как с этим бороться. Это уже дальше не Сашина война, а моя война с адвокатами. Будем выгрызать свои права», — сказал Рябинский в интервью порталу «Р-Спорт».

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