РФ отказалась от Кубка мира по биатлону из-за доклада WADA

Союз биатлонистов России предложил перенести этап Кубка мира из Тюмени в другое место.

Как ранее писал Sobesednik.ru, сборные Великобритании, Чехии и Норвегии решили бойкотировать Кубок мира по биатлону, который должен был пройти в Тюмени. Это произошло после того, как WADA опубликовало отчет с фамилиями российских биатлонистов, которые якобы принимали допинг.

Как пишет онлайн-издание «Р-Спорт», в четверг, 22 декабря, состоялось заседание исполкома Международного союза биатлонистов (IBU), в ходе которого Союз биатлонистов России (СБР) добровольно отказался от проведения в текущем сезоне двух международных соревнований – этапа Кубка мира в Тюмени и чемпионата мира среди юниоров и юношей в Острове Псковской области.

Кроме того, исполком IBU принял решение начать расследование в отношении деятельности СБР и 29 спортсменов, имена которых упомянуты в докладе WADA. Также глава IBU Андерс Бессеберг заявил, что от участия в соревнованиях были отстранены двое российских биатлонистов, однако их имена он называть не стал.

«Подозрений недостаточно для применения санкций, и мы будем продолжать следовать по пути профессионального разбирательства, учитывая все мнения, а не действовать только на основе подозрений», – заявил Бессеберг.