Киновор украл у Карякина ладью в ходе игры с фанатами "Спартака"

Гроссмейстер Сергей Карякин сыграл несколько партий с болельщиками хоккейного клуба «Спартак».

Как пишет издание Sovsport.ru, недавно потерпевший поражение в матче за шахматную корону Сергей Карякин сыграл с фанатами «Спартака» в перерыве ретро-матча с «Локомотивом», которым клуб красно-белых отметил свое 70-летие.

В первом перерыве матча гроссмейстер сразился со всеми желающими на шести досках, то и дело раздавая автографы болельщикам.

Как отмечает обозреватель издания Дмитрий Пономаренко, первые соперники сдались уже через пять минут после начала партии. Однако один игрок вызвал у Карякина особое уважение – легендарный центрфорвард «Спартака», двукратный олимпийский чемпион Вячеслав Старшинов.

«Не садился давно за доску», – смущенно ответил Старшинов в ответ на похвалу Карякина, когда партия завершилась в пользу гроссмейстера.

Между тем и у Карякина не обошлось без потерь: один из оппонентов, изображавший персонажа Костю Сапрыкина из фильма «Место встречи изменить нельзя», украл с доски ладью шахматиста. Впрочем, победы ему это не принесло.

«Спартак» в этот вечер обыграл «Локомотив» со счетом 2:1.