Спорт
10:03, 22 Декабря 2016 Версия для печати

Юрий Белоус: Не думаю, что Слуцкого уволили, чтобы сэкономить

Леонид Слуцкий
Леонид Слуцкий
Фото: Global Look Press

Уход Слуцкого из ЦСКА и задачи, стоящие перед Виктором Гончаренко, обсудил с футбольным экспертом Sobesednik.ru.

Из сообщений спортивных СМИ стала известна сумма зарплаты, которую будет получать в ЦСКА новый главный тренер Виктор Гончаренко. По словам футбольного агента Владимира Абрамова, специалист будет получать 350 тысяч евро, что в пять раз меньше зарплаты предыдущего главного тренера ЦСКА Леонида Слуцкого.

— Надо иметь ввиду, что в России Гончаренко ещё не работал в топ-клубе. Надеюсь, что у него получится. Это очень хороший тренер, а что касается зарплаты — это регулируется конкретно между ним и работодателем. Если его все устраивает, то я вообще не вижу смысла эту историю обсуждать, — рассказал Sobesednik.ru футбольный менеджер Юрий Белоус. — Мы не знаем многих вещей: какие бонусы существуют, задачи и так далее... Не думаю, что отставка Леонида Слуцкого произошла из-за желания клуба сэкономить.

Напомним, ЦСКА подписал с Виктором Гончаренко контракт на 2,5 года.

— Думаю, что это говорит о доверии. Он уже работал в ЦСКА, и команда с ним очень хорошо знакома. С учетом смены поколений надо будет строить новую команду, и надеюсь, что у него все получится, — говорит Юрий Белоус. — Задачи перед ЦСКА стоят всегда самые высокие. Не только чтобы отстоять честь флага, а ещё и чтобы заработать деньги, играя в Лиге Чемпионов.

Напомним, Виктор Гончаренко всего на два года старше, чем игрок защитной линии ЦСКА Сергей Игнашевич.

— Безусловно, перед ним может быть задача и омолодить команду, — уверен Юрий Белоус. — Молодые футболисты более мотивированы, чем ветераны, они хотят себя показать. У них нет опыта, но желание огромное. Кроме того, надо иметь ввиду, что время сейчас в экономическом отношении непростое, поэтому оптимизация бюджета — тоже один из немаловажных факторов. Зачем покупать дорогостоящего футболиста, если можно вернуть своего Панченко из аренды в «Динамо»?

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