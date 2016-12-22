Три страны решили бойкотировать ЧМ по биатлону в РФ из-за допинга

Сборные Великобритании, Чехии и Норвегии собираются бойкотировать Кубок мира по биатлону, который пройдет в РФ.

Sobesednik.ru ранее писал о том, что вице-премьер России Виталий Мутко исключил перенос чемпионата мира по футболу из России в 2018 году.

Как сообщает британский Союз биатлонистов, сборная Великобритании по биатлону решила бойкотировать Кубок мира в Тюмени. В сообщении сборной сказано, что результаты Игр в Сочи можно воспринимать «как шутку».

Союз биатлонистов Великобритании также написал о том, что бойкотировать мероприятия может и Норвегия. «Норвегия потребовала, чтобы IBU отменил все запланированные мероприятия, пока все процедуры не станут "чистыми", и дисквалифицировал всех упомянутых в конфиденциальной части доклада Макларена российских биатлонистов, — сказано в сообщении. — Если эти требования не будут выполнены, Норвегия рассмотрит возможность бойкота всех соревнований в России».

Глава Союза биатлонистов в Чехии 21 декабря рассказал журналистам, что сборная страны пропустит российский этап. Он отметил, что на соревнования могут не поехать биатлонисты из Франции.