Сборная Россия обновила свой антирекорд в рейтинге ФИФА

56-е место заняла сборная России в рейтинге национальных команд ФИФА, опустившись вниз на одну строчку.

На сайте ФИФА 21 декабря опубликовали рейтинг национальных команд. Сборная России опустилась на 56-ю строчку, чем побила свой антирекорд — это самое низкое место команды за всю ее историю. Самый лучший результат она показала в 1996 году, заняв третье место.

Рейтинг возглавляет сборная Аргентина. В первой пятерке также находятся Бразилия, Германия, Чили и Бельгия.

Куба опустилась на 26 строчек, заняв 151-е место, а сборная Руанды, наоборот, поднялась на девять позиций и оказались на 92-й строчке.