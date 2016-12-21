Спорт
Источник: Sovsport.ru
12:50, 21 Декабря 2016 Версия для печати

Мутко исключил перенос ЧМ по футболу из России из-за денег

Глава Российского футбольного союза Виталий Мутко рассказал, почему чемпионат мира не перенесут из России.

Sobesednik.ru ранее писал о том, что чемпиона мира по бобслею и скелетону перенесли из Сочи из-за доклада Ричарда Макларена о допинге в российском спорте.

Вице-президент РФ, глава РФС Витайл Мутко исключил вероятность того, что чемпионат мира по футболу могут перенести из России, пишет Sovsport.ru.

«Знаете, можно утром проснуться и вам скажут: "Я забираю у вас чемпионат мира". Что значит "забираю"? Заплати деньги, а потом забирай. С этой точки зрения ЧМ-2018 застрахован», — объяснил он.

Издание отмечает, что на вопрос о том, насколько чемпионат мира застрахован, Мутко ответил: «Не скажу».

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