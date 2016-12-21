Александр Беленький: Спортсмен не всегда понимает, что он принимает

Sobesednik.ru попытался разобраться в ситуации с выявленными у Александра Поветкина положительными допинг-пробами.

Боксер в супертяжелом весе не смог провести бой за титул, так как его допинг-проба показала положительный результат. Анализ крови спортсмена выявил остарин. Тем не менее бой состоялся, но с запасным соперником.

Изначально оппонентом Александра должен был стать канадец Бермейн Стиверн, который заменил англичанина Деон­тея Уайлдера, после того как предыдущая проба Александра показала положительный тест на мельдоний. А команда Поветкина вновь называет произошедшее «случайностью».

– Я не думаю, что кто-то злостно писает в наши пробирки. Другое дело, что иногда спортсмен не всегда понимает, что он принимает, – рассказал боксерский эксперт Александр Беленький. – Остарин как препарат известен давно, и он приравнивается к анаболическим стероидам. Штука очень сильная в плане повышения функциональных качеств организма. Сжигает жир, укрепляет связки, кости. Другое дело, что при этом наносится вред организму – сажается печень, почки и в будущем это может стоить очень дорого.

В отличие от печени, репутация боксера не пострадала. Правда, только внутри страны: Виталий Мутко, Михаил Пореченков, Николай Валуев, боксеры Григорий Дрозд и Денис Лебедев, промоутер Александр Титов (список можно продолжать) выразили «Саше» слова поддержки, а «Матч ТВ» показал в прямом эфире, как боксеру, попавшемуся на допинге, аплодирует полный зал. Кажется, еще немного – и Александра представят к награде как пострадавшего за Отечество. Возможно, это немного скрасит карьеру 37-летнего боксера, которая закончится в тот момент, как только наличие запрещенного препарата подтвердит проба Б.