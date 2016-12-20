Неизвестный напал с ножом на чешскую теннисистку в ее доме

20 декабря неизвестный проник в дом чешской теннисистки Петры Квитовой и ранил ее ножом в руку.

Как сообщает Associated Press со ссылкой на представителя чешкой теннисистки Кареля Тейкала, неизвестный залез в дом к Квитовой, напал на спортсменку с ножом и ранил ее в руку. Отмечается, что ранение теннисистки не опасно для жизни.

По предварительным данным, неизвестный пробрался в дом спортсменки для того, чтобы ее ограбить. Другие подробности нападения не разглашаются.

Петра Квитова — двукратная победительница Уимблдона, занимает 11-е место в рейтинге Женской теннисной ассоциации (WTA).