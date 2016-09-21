WADA опасается, что МОК будет мстить за российских спортсменов

Всемирное антидопинговое агентство (WADA) не исключает замены Международного олимпийского комитета (МОК).

Ранее Sobesednik.ru сообщал, что в Паралимпийском комитете РФ главу МПК обвинили в отстранении российской сборной. 22 августа в Рио-де-Жанейро Спортивный арбитражный суд (CAS) признал законным решение Филиппа Крейвена о недопуске сборной РФ до Паралимпийских игр.

После призывов не допускать российскую сборную на соревнования в Рио-де-Жанейро WADA опасается, что МОК заменит организацию на какую-нибудь другую структуру, что послужит некой местью, сообщает The Guardian.

Также представитель Международного олимпийского комитета от Аргентины Херардо Вертхайн раскритиковал агентство, заявив, что данную организацию необходимо реформировать.

Он пояснил, что не понимает, почему WADA не отреагировало на ситуацию в России раньше, зная о допинговой проблеме с 2010 года.

«Более того, агентство раз за разом подтверждало, что Национальное антидопинговое агентство России отвечало всем требованиям, и повторно аккредитовало московскую антидопинговую лабораторию перед сочинской Олимпиадой», — заключил Вертхайн.

По мнению Вертхайна, WADA подвело всё спортивное сообщество, а также пыталось переложить ответственность за свои проблемы на других.