Эксперт о сборной РФ на Кубке мира: Интрига складывается хорошая

Sobesednik.ru обсудил с известным тренером Юрием Леоновым выступление российских хоккеистов на Кубке мира.

Сборная России смогла удержать победу во втором матче Кубка мира против молодежной команды Северной Америки (4:3). Напомним, перед этим команда Олега Знарка уступила Швеции (2:1).

– Выводы делать ещё рано, – рассказал Sobesednik.ru хоккейный тренер Юрий Леонов. – Швеция сильная команда. Ну проиграли первую встречу, выиграли вторую. Американцы тоже первую игру выиграли 1:4, потом проиграли нашим, ну что теперь делать. В турнирном отношении все сейчас находятся в одинаковых условиях. Надо посмотреть, как финны сыграют со шведами, а так, интрига пока складывается хорошая. Выводы надо делать, только когда ты попал в основную сетку или не попал в нее.

Напомним, на Кубке мира нашей команде пока ни разу не удалось реализовать численное преимущество.

Юрий Леонов Фото: Global Look Press

– Большинство – это прежде всего какие-то наигранные схемы. Когда я смотрю, как американцы делают 5х3 или 5х4, видно, что они используют какие-то задуманные схемы, наработанные комбинации. У нас тоже есть надежные связки в лице Шипачева – Панарина – Дадонова. Но все дело в том, как над этим работают противники. Если они перекрывают, надо что-то другое придумывать. Этого не хватило.

В игре с американцами была ещё проблема входа в чужую зону. Нужно зайти и встать хотя бы, расположиться. А в игре в этой немножко не давали. Но сейчас главное, что два очка есть, надо идти дальше.

Лучшим игроком встречи с командой Америки был признан Сергей Бобровский, которому в этот день исполнилось 28 лет.

– Конечно, он лучший игрок встречи. Чего только стоит выход один в ноль во втором периоде, когда американцы вели 1:0. Если бы он не поймал, игра сложилась бы совсем по-другому. Он вытащил этот момент, что стало одним из ключевых факторов. После этого сразу наши забросили три шайбы. Считается, что если вратарь в нужный момент поможет, то у игроков добавляется позитивный импульс.