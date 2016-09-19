Сборная Госдумы. Кто из героев спорта хотел в парламент

На мандаты в Госдуме претендовал очередной десант спортсменов от различных партий, узнал Sobesednik.ru.

После провала на футбольном Евро и допингового скандала в олимпийских видах спорта слова о необходимости поднимать детско-юношеский спорт звучали из уст каждого бывшего атлета. Однако вместо того, чтобы приступить к этому персонально, многие решили продолжить разговоры на Охотном Ряду.

Валерий Газзаев

«Справедливая Россия»

Знаменитого тренера в сентябре ожидали сразу два выборных процесса – в Госдуму от справедливороссов и в президенты РФС, видимо, от скуки. Иначе объяснить столь резкую активность сложно. После того как Газзаев закончил с тренерской работой, выборы президента РФС проводились уже дважды, но наболело у Валерия Георгиевича именно в тот момент, когда ЦИК зарегистрировал список кандидатов от партии «Справедливая Россия».

Валерий Газзаев и лидер «Справедливой России» Сергей Миронов Фото: Global Look Press

– Я буду поддерживать Газзаева на выборах президента РФС, но я немного удивился, когда узнал, что он собирается идти и туда, и в Думу, – рассказал советский вратарь Анзор Кавазашвили. – Валерий заверял меня, что это не пиар-ход. Надеюсь, что так оно и есть.

Александр Мальцев

«Справедливая Россия»

Кандидат в депутаты по фамилии Мальцев в информационном поле уже есть, но вряд ли кто-то спутает пламенного дебатера ПАРНАСа с двукратным олимпийским чемпионом, который практически не дает интервью. В «Динамо», где последние годы трудится хоккейная легенда, так и говорят: «Не любит общаться». Насколько комфортно Александр Мальцев будет чувствовать себя в публичной должности – непонятно, но «вряд ли отыщется в нашей стране тот, которому незнакомо имя Александра Мальцева», говорится на сайте СР. Одного этого имени партии, видимо, вполне достаточно.

Алексей Воевода

«Единая Россия»

На праймериз «Единой России» в мае Алексей Воевода занял 8-е место, что помогло ему попасть в федеральный список кандидатов от Краснодарского края. Работать тренером по бобслею после окончания карьеры Алексей Воевода не собирается. По его словам, это все равно что быть на орбите и лишь иногда спускаться домой. Безусловно, работа в Госдуме дает куда больше свободного времени.

Алексей Воевода Фото: Global Look Press

Иван Скобрев

«Единая Россия»

Серебряный призер Игр в Ванкувере, а теперь еще и кандидат в депутаты от Хабаровского края многим запомнился горящим взором на последней прямой линии с Владимиром Путиным, но о своем намерении включиться в политику он впервые объявил еще в 2010 году.

– Хабаровский край ждет серьезная работа, – рассказывает спортсмен, – строительство дворца единоборств, крытого манежа для футбола. Есть ряд предложений по превращению Хабаровска в одну из спортивных баз, где олимпийцы будут проходить период адаптации перед отправкой в Корею в 2018 году. Есть ряд компаний, которые заинтересованы в том, чтобы кандидатом от края был именно я. Это и Министерство спорта, с главой которого Виталием Мутко у меня отличные отношения.

Сергей Чепиков

«Единая Россия»

Двукратный олимпийский чемпион по биатлону Сергей Чепиков – самый опытный из кандидатов-спортсменов. Депутат свердловского Заксобрания уже дважды выступал в качестве «паровоза» для единороссов, отдавая свой мандат кому-то из соратников. Но в этот раз, по словам Сергея, уже точно ни с кем не поделится.

– У меня уже накопился серьезный опыт работы в ранге заместителя председателя комитета по социальной политике, а сейчас комитету Госдумы по спорту нужны профессионалы именно в этой области, – объяснил Сергей Чепиков. – Кроме того, хочется уже и профессионального роста. Можно сказать, что у меня уже прошло два «олимпийских цикла» в областном Заксобрании.

Кто еще

• Вячеслав Фетисов. Двукратный олимпийский чемпион. «Единая Россия», от Московской области.

• Ирек Зиннуров. Олимпийский призер по водному поло. «Единая Россия», от Татарстана.

• Владимир Драчев. Четырехкратный чемпион мира по биатлону. «Единая Россия», от Ленинградской области.

• Дмитрий Носов. Бронзовый призер Олимпиады в Афинах. КПРФ (ранее числился в ЛДПР), от Красноярского края.