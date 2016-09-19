Хоккеисты РФ проиграли Швеции на Кубке мира из-за руки Овечкина

Сборная России по хоккею проиграла сборной Швеции на первом матче Кубка мира по хоккею.

Встреча команд состоялась в ночь на понедельник, 19 сентября, в «Эйр Канада-центр» в Торонто и завершилась со счетом 2:1 в пользу шведской команды, пишет «Интерфакс».

Отмечается, что капитан сборной России Александр Овечкин забил два гола, последний — за 10 секунд до конца матча. Судьи не засчитали гол после просмотра видеозаписи, так как увидели запрещенную игру рукой.

Следующий матч сборной России пройдет с командой Северной Америки.