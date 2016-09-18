Спорт
Источник: CNN
09:01, 18 Сентября 2016 Версия для печати

Иранский велогонщик умер на Паралимпиаде от остановки сердца

На Паралимпиаде в Рио-де-Жанейро скончался иранский велогонщик Бахман Голбарнежад.

Во время соревнований на Паралимпиаде в Рио-де-Жанейро скончался 40-летний иранец Бахман Голбарнежад. Как сообщает CNN в воскресенье, 18 сентября, спортсмен упал на шоссейной гонке, а по дороге в больницу у него остановилось сердце.

Международный паралимпийский комитет начал расследование по факту произошедшего. На этой же трассе во время Олимпийских игр в августа за 11 километров до финиша упала спортсменка из Нидерландов Аннемик ван Флюйтен.

читайте также:Белорусский спортсмен вышел на церемонию открытия Паралимпиады с российским флагом
Паралимпиец: Выйти с флагом России в Рио должны были все
Призер Паралимпиады-2012 оценил поступок белорусского спортсмена, вышедшего в Рио с российским флагом »

читайте также:Абсолютному большинству инвалидов паралимпийское движение, равно как скандал вокруг паралимпийской сборной России, интересны примерно как изменение внутреннего валового продукта Аргентины
Текст дня: Пропаганда Паралимпиады в России – это цинично
Врач Алексей Кащеев рассказал об отношении инвалидов, никогда не занимавшихся спортом, к происходящему на Паралимпиаде »

Красникова Диана

Выбор читателей

﻿
Новости Партнеров

Новое на сайте

Александр Пикуленко: Новые штрафы, новые правила
07:01, 18 Сентября 2016
Обозреватель Sobesednik.ru Александр Пикуленко – о бесполезности ужесточения дорожного регулирования и платных парковок
»
Антон Зарицкий: Защитим детей от Интернета и Мандельштама
23:52, 17 Сентября 2016
Обозреватель Sobesednik.ru — об угрозе вмешательства борцов с «либерастическим хором» в работу российских школ
»
Софико Шеварднадзе: Шнуров лучше, чем о нем думают!
20:05, 17 Сентября 2016
Софико Шеварднадзе рассказала в интервью Sobesednik.ru о новом совместном телешоу с Сергеем Шнуровым
»