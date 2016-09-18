Иранский велогонщик умер на Паралимпиаде от остановки сердца

На Паралимпиаде в Рио-де-Жанейро скончался иранский велогонщик Бахман Голбарнежад.

Во время соревнований на Паралимпиаде в Рио-де-Жанейро скончался 40-летний иранец Бахман Голбарнежад. Как сообщает CNN в воскресенье, 18 сентября, спортсмен упал на шоссейной гонке, а по дороге в больницу у него остановилось сердце.

Международный паралимпийский комитет начал расследование по факту произошедшего. На этой же трассе во время Олимпийских игр в августа за 11 километров до финиша упала спортсменка из Нидерландов Аннемик ван Флюйтен.