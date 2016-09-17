Спорт
Источник: ТАСС
17:52, 17 Сентября 2016 Версия для печати

Победу "Томи" над "Арсеналом" обеспечил Виталий Дьяков

17 сентября прошёл домашний матч седьмого тура Российской футбольной премьер-лиги футбольных команд «Томь» и «Арсенал».

Матч закончился со счётом 1:0 в пользу «Томи», сообщает ТАСС.

Победный гол был забит на 25-й минуте матча. Его забил защитник Виталий Дьяков.

Победа и семь очков обеспечили команде девятое место в турнирной таблице. Команда «Арсенал» получила пять очков и опустилась на 13-ю строчку.

Следующая игра запланирована на 25 сентября. В ней «Арсенал» сыграет с грозненским «Тереком». 26 сентября «Томь» выйдет на поле против казанского «Рубина».

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