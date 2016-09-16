"Зенит" вырвал победу у "Маккаби", забив 4 гола за 15 минут

ФК «Зенит» победил израильский «Маккаби» в матче футбольной Лиги Европы, проигрывая 0:3.

Как сообщает ТАСС, в ходе выездной встречи в первом туре группового этапа футбольной Лиги Европы питерский «Зенит» одержал победу над израильской командой «Маккаби» из Тель-Авива со счетом 4:3.

После 70 минут игры россияне проигрывали со счетом 0:3. Преимущество израильтянам обеспечили Харис Медуньянин, забивший два гола в ворота россиян на 26-й и 70-й минутах, а также Видар Кьяртанссон, поразивший ворота противника на 50-й минуте матча.

Однако затем «Зениту» удалось не только сравнять счет, но и выйти вперд. В течение 15 минут игрового времени петербуржцы сумели забить в ворота соперника четыре мяча. Среди россиян отличились Александр Кокорин, Жозе Маурисио, Виктор Жулиано и Лука Джорджевич.

На 81-й минуте встречи защитник «Маккаби» Элазар Даса, получивший две желтые карточки за три минуты, был удален с поля.

Как отмечает агентство, «Зенит» стал третьим клубом в истории Лиги Европы, которому удалось совершить подобное. Одним из клубов, которому удалось одержать победу после трех голов, забитых командой противника, был бельгийский «Брюгге»: 30 ноября 2011 года клуб проигрывал на выезде словенскому «Марибору» – на 68-й минуте бельгийцы уступали словенцам со счетом 0:3. Однако с 74-й минуты «Брюгге» смог отправить четыре мяча в ворота соперника. 20 августа 2015 года такого же результата добилась немецкая «Боруссия» из Дортмунда в гостевом матче против норвежского «Одда».