Спорт
Источник: Коммерсантъ
07:29, 16 Сентября 2016 Версия для печати

ФК "Краснодар" забил победный гол на матче с "Ред Буллом"

Футбольный клуб «Краснодар» обыграл австрийский «Ред Булл» на матче Лиги Европы в Зальцбурге.

Российский футбольный клуб «Краснодар» выиграл у австрийского «Ред Булла» матч первого тура группового этапа Лиги Евровы. Как сообщает «Коммерсантъ», «Краснодар» выиграл матч, проходивший в Зальцбурге, со счетом 1:0. Победный гол на 37-й минуте команде принес Жоаозиньо.

Следующая игра «Краснодара» состоится 29 сентября с французской командой «Ницца», а «Ред Булл» проведет матч с немецкой «Шальке».

Наставник «Краснодара» Олег Кононов покинул свой пост 13 сентября, и теперь его должность занимает известный в прошлом футболит Игорь Шалимов.

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Красникова Диана

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