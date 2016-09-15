Спорт
Источник: ТАСС
07:22, 15 Сентября 2016 Версия для печати

WADA признало, что разрешило 14 призерам ОИ принимать допинг

WADA подтвердило подлинность второй части документов, опубликованных хакерской группой Fancy Bears.

Ранее Sobesednik.ru писал о том, что хакерская группа Fancy Bear, взломавшая базу Всемирного антидопингового агентства (WADA), распространила документы, в которых уличила некоторых американских спортсменов в приеме запрещенных препаратов. В числе упомянутых атлетов оказались теннисистки Серена и Винус Уильямс, которые позже заявили, что принимали запрещенные препараты «исключительно для терапевтического использования» по согласованию с WADA. Врач сборной РФ Эдуард Безуглов в интервью Sobesednik.ru оправдал спортсменок, заявив, что они не нарушили антидопинговые правила.

Как сообщает ТАСС, Всемирное антидопинговое агентство (WADA) подтвердило подлинность второй части документов, опубликованных анонимными хакерами из группы Fancy Bears, которым удалось взломать базу данных антидопинговой системы ADAMS.

Первый список спортсменов, которым WADA разрешило принимать запрещенные препараты в медицинских целях, был опубликован на сайте хакерской группы 13 сентября. В него вошли четыре спортсменки, представляющие на соревнованиях Соединенные Штаты: гимнастка Симона Байлз, теннисистки Серена и Винус Уильямс и баскетболистка Елена Делле Донн.

В четверг, 15 сентября, хакеры выложили на своем сайте новую часть документов. Согласно их данным, WADA допускало применение запрещенных веществ 25 спортсменами из восьми стран. В числе принимавших запрещенные препараты атлетов оказались 14 олимпийских призеров Игр-2016 в Рио-де-Жанейро.

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