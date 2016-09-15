В Киеве впервые пройдет финал Лиги чемпионов в 2018 году

Петр Порошенко обрадовал украинских футбольных болельщиков новостью о том, что финал Лиги чемпионов пройдет в Киеве.

На своей странице в Facebook президент Украины написал о том, что УЕФА принял решение о проведении финального матча Лиги чемпионов в 2018 году в Киеве. Порошенко назвал эту информацию отличной новостью для футбольных болельщиков из Украины.

Кроме того, по мнению главы Украины, финал футбольного чемпионата в Киеве пройдет на высшем уровне.

Отмечается, что в 2018 году Украина впервые примет финал Лиги чемпионов. В 2012 году в Киеве проходили матчи чемпионата Европы по футболу.