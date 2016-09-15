Тренер Алояна предложил наказать боксера лишь выговором

Тренер боксера Миши Алояна уверен, что положительная допинг-проба должна окончиться для спортсмена лишь выговором.

Ранее Sobesednik.ru писал о том, что российского боксера Мишу Алояна обвинили в употреблении допинга. Его тренерский штаб объяснил это тем, что спортсмен принимал лекарства от насморка, в которых могли содержать запрещенные препараты.

Как сообщил портал «Р-спорт», тренер Алояна Эдуард Кравцов ответил на обвинения его подопечного в употреблении допинга: «Нас уведомляли об этом положительном допинг-тесте. На подготовке во время сбора в Сочи он простыл и принял капли, которые разрешены в тренировочном процессе, но не в соревновательном».

По словам Кравцова, обвинения в употреблении допинга должны закончиться для Алояна выговором, но не дисквалификацией: «Если не будет никакой ангажированности, о дисквалификации никакой не может быть и речи».