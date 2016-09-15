Спорт
Источник: ТАСС
15:14, 15 Сентября 2016 Версия для печати

Россия поможет WADA бороться к хакерами лишь после запроса

Россия поможет Всемирному антидопинговому агентству в борьбе с хакерами, если ее официально об этом попросят.

Ранее Sobesednik.ru писал о том, что хакерская группа Fancy Bear, взломавшая базу Всемирного антидопингового агентства (WADA), распространила документы, в которых уличила 25 спортсменов из восьми стран в приеме запрещенных препаратов. В этот список попал в том числе российский боксер Миша Алоян.

15 сентября ТАСС передает заявление пресс-секретаря российского президента Владимира Путина о готовности РФ помочь WADA с борьбой против хакеров в случае, если ее попросят об этом: «Если речь идет о запросе о помощи, то безусловно, если такое обращение поступит», — заявил Дмитрий Песков.

Он добавил, что «Россия последовательно выступает за борьбу с киберпреступностью, последовательно приглашает все государства к международному сотрудничеству в этой области».

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