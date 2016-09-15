Спорт
Источник: ТАСС
09:19, 15 Сентября 2016 Версия для печати

Причиной обвинений против Алояна могло стать средство от насморка

Тренировочный центр российского боксера Миши Алояна заявил, что спортсмен не принимал запрещенные препараты.

Ранее Sobesednik.ru писал о том, что Всемирное антидопинговое агентство (WADA) признало подлинность части документов, выложенных хакерской группой Fancy Bears. Согласно данным, которые хакеры получили после взлома базы данных антидопинговой системы ADAMS, WADA допустило применение запрещенных веществ 25 спортсменами из восьми стран, 14 из которых являются призерами Олимпиады в Рио.

Как заявили агентству ТАСС в Новосибирском центре высшего спортивного мастерства (НЦВСМ), где тренируется боксер Миша Алоян, спортсмен не употреблял запрещенные вещества. Данное заявление стало реакцией на публикацию списка участников Олимпиады-2016 в Рио, которые якобы принимали допинг.

В центре отметили, что вещество, о котором говорится в опубликованных хакерами документах, действительно было обнаружено в допинг-пробе Алояна. Однако, как подчеркивают собеседники агентства, данное вещество входит в состав многих препаратов против насморка. Впрочем, по словам представителей центра, во время Олимпиады в Бразилии боксер не принимал даже эти медикаменты.

Ни сам Алоян, ни его тренер пока не прокомментировали эту информацию.

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