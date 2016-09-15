Спорт
Источник: Sovsport.ru
07:02, 15 Сентября 2016 Версия для печати

Отразивший 45 шайб Бобровский не спас РФ от проигрыша Канаде

Сборная России по хоккею проиграла Канаде в выставочном матче накануне старта Кубка мира.

Как сообщает издание Sovsport.ru, встреча, прошедшая в Питтсбурге на льду «Консоль Энерджи-центра» в ночь на 15 сентября, завершилась в овертайме со счетом 3:2 в пользу канадцев.

В первом периоде среди подопечных Майка Бэбкока отличился Патрис Бержерон, который сумел вывести команду вперед.

Во второй 20-минутке матча командам не удалось забросить шайбы в ворота соперника. На четвертой минуте третьего периода Александр Овечкин сумел сравнять счет, реализовав большинство, а еще через четыре минуты отличился Артемий Панарин, которому удалось вывести команду россиян вперед. Однако подопечные Олега Знарка не сумели удержать преимущество и позволили канадцу Джону Таваресу сравнять счет и перевести матч в овертайм. В дополнительной пятиминутке победную шайбу, решившую исход игры, в ворота российской сборной забил форвард канадцев Райан Гецлаф.

Лучшим игроком матча был признан вратарь сборной России Сергей Бобровский, который сумел отразить 45 бросков соперника по своим воротам. Второй звездой стал нападающий канадцев Сидни Кросби, который нанёс три броска и сделал одну результативную передачу. Замкнул тройку лучших Патрис Бержерон, на счету которого первый гол в матче.

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