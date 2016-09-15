Спорт
16:19, 15 Сентября 2016 Версия для печати

От нового представителя УЕФА в ФИФА ждут внимания к женскому футболу

Зампред комитета женского футбола РФС прокомментировала назначение Эвелин Кристиллини представителем УЕФА в ФИФА.

На внеочередном конгрессе Союза европейских футбольных организаций (УЕФА) в Афинах итальянку Эвелину Кристиллин выбрали представителем в Совете Международной федерации футбола (ФИФА). Кристиллин — бывшая спортсменка, член сборной Италии по горнолыжному спорту. Несмотря на то, что других кандидатов на пост представителей Союза в ФИФА не было, назначение Кристиллин встретило положительный отклик. Почетный президент Российского футбольного союза (РФС) Вячеслав Колосков назвал Кристиллин выдающимся спортивным деятелем.

Заместитель председателя комитета женского футбола РФС, президент футбольного клуба «Кубаночка» Татьяна Зайцева в разговоре с Sobesednik.ru сказала, что предугадать, как будет вести себя Кристиллини в ФИФА, сложно: «Она в основном занималась научной деятельностью, возглавляла отделы в Олимпийском комитете. Сказать, какой эффект будет от ее деятельности в УЕФА, очень сложно», — объяснила Зайцева.

По ее словам, на сейчас ФИФА старается больше внимания уделить женщинам и женскому футболу. «Политика ФИФА сейчас развивается в том направлении, чтобы женщины участвовали не только в учебно-тренировочном процессе, но и в управлении футболом. Есть рекомендации всем региональным федерациям и всем субъектам ФИФА, чтобы в исполкомах, в управляющих органах федераций футбола разных стран присутствовали женщины», — рассказала Зайцева.

Она отметила, что назначение Кристиллини «соответствует политике ФИФА».

«Насколько будет продуктивна ее деятельность, насколько она отразится на развитии женского футбола — сейчас это прогнозировать очень сложно. Но надеемся на то, что женщина будет больше внимания уделять женскому футболу и в Европе женский футбол будет еще более популярен и будут новые программы УЕФА по поддержке женского футбола, по поднятию имиджа женского футбола», — заключила Татьяна Зайцева в разговоре с Sobesednik.ru.

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Карпухина Мария

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