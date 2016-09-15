Глава ФТАР расплатился отставкой за скандал с тяжелоатлетами РФ

Президент Федерации тяжелой атлетики России (ФТАР) Сергей Сырцов подал в отставку.

Об уходе Сырцова с поста главы ФТАР сообщает ТАСС. Комментируя свою отставку, Сырцов намекнул, что поводом для нее послужил скандал с отстранением российских тяжелоатлетов от Олимпийских игр-2016 в Рио-де-Жанейро. Также экс-глава федерации сообщил, что временно исполнять обязанности президента ФТАР будет ее вице-президент по международному сотрудничеству Максим Агапитов.

«Я подал в отставку, исполняющий обязанности – Максим Агапитов. Причина? Надо кому-то отвечать за то, что произошло, и я это сделал», – заявил журналистам Сырцов.

Напомним, что 29 июля Международная федерация тяжелой атлетики (IWF) отстранила российских штангистов от участия в Играх 2016 года из-за многочисленных случаев нарушения антидопинговых правил.

Сергей Сырцов возглавлял ФТАР с 2010 года. Выборы нового президента федерации пройдут 29 сентября. На пост главы ФТАР уже выдвинуты кандидатуры Максима Агапитова, а также главы попечительского совета ФТАР Сергея Еремина и члена технического комитета IWF Вячеслава Клокова.