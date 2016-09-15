Спорт
Источник: ТАСС
15:47, 15 Сентября 2016 Версия для печати

Глава ФТАР расплатился отставкой за скандал с тяжелоатлетами РФ

Президент Федерации тяжелой атлетики России (ФТАР) Сергей Сырцов подал в отставку.

Об уходе Сырцова с поста главы ФТАР сообщает ТАСС. Комментируя свою отставку, Сырцов намекнул, что поводом для нее послужил скандал с отстранением российских тяжелоатлетов от Олимпийских игр-2016 в Рио-де-Жанейро. Также экс-глава федерации сообщил, что временно исполнять обязанности президента ФТАР будет ее вице-президент по международному сотрудничеству Максим Агапитов.

«Я подал в отставку, исполняющий обязанности – Максим Агапитов. Причина? Надо кому-то отвечать за то, что произошло, и я это сделал», – заявил журналистам Сырцов.

Напомним, что 29 июля Международная федерация тяжелой атлетики (IWF) отстранила российских штангистов от участия в Играх 2016 года из-за многочисленных случаев нарушения антидопинговых правил.

Сергей Сырцов возглавлял ФТАР с 2010 года. Выборы нового президента федерации пройдут 29 сентября. На пост главы ФТАР уже выдвинуты кандидатуры Максима Агапитова, а также главы попечительского совета ФТАР Сергея Еремина и члена технического комитета IWF Вячеслава Клокова.

читайте также:Дмитрий Лапиков
"Уличенный" в допинге тяжелоатлет: Мы же не из колхоза поехали на Игры
Российский тяжелоатлет Дмитрий Лапиков уверен, что спортсмены из РФ попали в политическую опалу.  »

читайте также:
Тренер легкоатлетов сравнил решение допустить россиян на Игры с чудом
Заслуженный тренер по легкой атлетике призвал не спешить верить данным СМИ о недопуске россиян на Олимпиаду в Бразилии »

Также по теме
Допинг-скандалы
Соловьева Екатерина

Выбор читателей

﻿
Новости Партнеров

Новое на сайте

Олигарх Юрий Ковальчук съехался со своим партнером
15:24, 15 Сентября 2016
Владелец банка «Россия» Юрий Ковальчук и управляющий активами этого банка Дмитрий Мансуров «поселились» в одной квартире
»
Виктория Катаева: НТВ бросит "скандалы, интриги, расследования"?
14:53, 15 Сентября 2016
На презентации нового сезона НТВ зрителей обнадежили глобальными переменами на скандальном телеканале. А что получится?
»
Вячеслав Колосков о финале ЛЧ-18 в Киеве: Не волнуйтесь, мы туда не попадем
13:23, 15 Сентября 2016
Почетный президент РФС Вячеслав Колосков прокомментировал решение провести финал Лиги чемпионов в Киеве
»