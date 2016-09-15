Спорт
Источник: «Собеседник» №34-2016
17:09, 15 Сентября 2016 Версия для печати

Дмитрий Соколов: Черты Черчесова в новом облике сборной

Тренер-вратарь – редкое явление в любой сборной
Тренер-вратарь – редкое явление в любой сборной
Фото: Global Look Press

Как изменилась футбольная сборная России с приходом на пост главного тренера Станислава Черчесова, выяснил Sobesednik.ru.

После «чересчур мягкого» Леонида Слуцкого в команду пригласили мастера по закручиванию гаек. На первом же сборе Станислав Черчесов подтвердил свою квалификацию в полной мере.

Впервые после эпохи Виктора Онопко капитаном сборной стал не атакующий игрок, а центральный защитник – Василий Березуцкий. Решение сразу же отразилось на поле. Обе игры – против Турции и Ганы – наша сборная провела по принципу: в любой сложной ситуации отдай пас назад.

– Рады, что этот цикл так закончился. Провели два матча при новом тренере и ни разу не проиграли, – рассказал Василий после матча со сборной Ганы. – С Турцией и Ганой старались играть разными схемами, первая игра была в жару и на выезде, вторая – дома. В ближайшем будущем будем что-то выбирать и серьезно заниматься тактикой. Пока изменения в команде коснулись в первую очередь дисциплины.

И дело не только в том, что на сбор национальной команды не вызваны Александр Кокорин и Павел Мамаев. Сборная начинает следующий этап без ассистентов, помогавших прошлым тренерам сборной: Семака, Балахнина и Овчинникова. Кроме того, места в новом штабе не нашлось тренеру по физподготовке Паулино Гранеро, приглашенному в команду Фабио Капелло.

Отель Holiday Inn, в который съехалась сборная перед матчами, можно назвать самым демократичным за последние годы. В отличие от любимого Хиддинком Marriott или понравившегося Капелло «Swissotel Красные Холмы», главным стало не количество звезд, а близость к стадиону.

– Насколько знаю, Черчесов хотел бы, чтобы сборная жила не в отелях, а на базе, – рассказал комментатор Илья Казаков. – В столичном трафике перемещаться от отеля к полю – то еще испытание, даже с машиной сопровождения.

Тем не менее строгий подход, как выяснилось, не распространяется на тренерское вознаграждение. По словам министра спорта, штаб сборной будет получать $2,4 млн в год. Не включая премиальные за победы. Любопытно, что в этом году сборная будет проводить только товарищеские матчи, поскольку является хозяйкой следующего чемпионата мира.

Видимо, называя матчи против Ганы, Коста-Рики и Румынии не товарищескими, а исключительно «контрольными», новый тренер заботится не об одной только моральной мотивации.

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Соколов Дмитрий

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