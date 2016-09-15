Антихакер: Атака на базу данных ВАДА похожа на инсценировку

«Если бы эти преступники устроили атаку, то за один день нельзя было бы понять, кто это сделал...»

По мнению эксперта Sobesednik.ru, в истории со взломом базы данных ВАДА хакерами просто не сходятся концы с концами.

В результате хакерской атаки на базу данных ВАДА стали известны имена нескольких спортсменов, якобы применявших допинг во время Игр в Рио с разрешения Международного антидопингового агентства. Генеральный директор ВАДА Оливье Ниггли объявил о том, что под подозрением в причастности к взлому находится российская сторона.

— Атака такого рода достаточно опасна и привлекает огромное количество внимания, в том числе и западных спецслужб, — рассказал Sobesednik.ru эксперт в области информационной безопастности, кибердетектив Илья Сачков. — Если бы эти преступники (если они вообще были) устроили атаку, то за один день нельзя было бы понять, кто это сделал.

Илья Сачков Фото: Стоп-кадр YouTube

Даже если это были бы русские хакеры, как криминалист я бы предпочел, чтобы вначале было проведено расследование, предъявлено обвинение, а уже потом последовало заявление. Как-то за один день сделать это нереально — иногда нереально сделать это за несколько месяцев, — отмечает эксперт.

Напомним, что ВАДА обвиняет в хищении личных данных спортсменов хакерскую группировку под названием Fancy Bears, которую ранее в западной прессе подозревали в связях с Главным разведывательным управлением (ГРУ) РФ.

— Не существует такой преступной группы. Это придуманный с какой-то целью некий термин, — уверен Илья Сачков. — Связь с предыдущими атаками сильно натянута. Вообще подписываться хакеры могут только в том случае, если они хотят, чтобы их поскорее нашли. Американцы имеют возможность арестовать практически любого человека во многих странах мира: подставляясь, хакер ограничивает свое передвижение практически по всему миру.

По словам эксперта, взлом базы данных ВАДА больше похож на инсценировку:

— Такой взлом может стоить 20 тысяч долларов. Гораздо проще воровать более крупные суммы у банков и их клиентов, чем и занимается компьютерная преступность. Из-за минимальных денег или какого-то патриотического интереса никто рисковать не будет. Этот взлом никому сильно не нужен. ВАДА — понятно почему. Но и России эту информацию легально использовать нельзя. Существуют другие методы отстаивания чести олимпийцев. Информация, выложенная таким образом, не может быть легализована, — подчеркнул кибердетектив.