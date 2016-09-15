Спорт
16:33, 15 Сентября 2016 Версия для печати

Антихакер: Атака на базу данных ВАДА похожа на инсценировку

«Если бы эти преступники устроили атаку, то за один день нельзя было бы понять, кто это сделал...»
«Если бы эти преступники устроили атаку, то за один день нельзя было бы понять, кто это сделал...»
Фото: Global Look Press

По мнению эксперта Sobesednik.ru, в истории со взломом базы данных ВАДА хакерами просто не сходятся концы с концами.

В результате хакерской атаки на базу данных ВАДА стали известны имена нескольких спортсменов, якобы применявших допинг во время Игр в Рио с разрешения Международного антидопингового агентства. Генеральный директор ВАДА Оливье Ниггли объявил о том, что под подозрением в причастности к взлому находится российская сторона.

— Атака такого рода достаточно опасна и привлекает огромное количество внимания, в том числе и западных спецслужб, — рассказал Sobesednik.ru эксперт в области информационной безопастности, кибердетектив Илья Сачков. — Если бы эти преступники (если они вообще были) устроили атаку, то за один день нельзя было бы понять, кто это сделал.

Илья Сачков
Илья Сачков
Фото: Стоп-кадр YouTube

Даже если это были бы русские хакеры, как криминалист я бы предпочел, чтобы вначале было проведено расследование, предъявлено обвинение, а уже потом последовало заявление. Как-то за один день сделать это нереально — иногда нереально сделать это за несколько месяцев, — отмечает эксперт.

Напомним, что ВАДА обвиняет в хищении личных данных спортсменов хакерскую группировку под названием Fancy Bears, которую ранее в западной прессе подозревали в связях с Главным разведывательным управлением (ГРУ) РФ.

— Не существует такой преступной группы. Это придуманный с какой-то целью некий термин, — уверен Илья Сачков. — Связь с предыдущими атаками сильно натянута. Вообще подписываться хакеры могут только в том случае, если они хотят, чтобы их поскорее нашли. Американцы имеют возможность арестовать практически любого человека во многих странах мира: подставляясь, хакер ограничивает свое передвижение практически по всему миру.

По словам эксперта, взлом базы данных ВАДА больше похож на инсценировку:

— Такой взлом может стоить 20 тысяч долларов. Гораздо проще воровать более крупные суммы у банков и их клиентов, чем и занимается компьютерная преступность. Из-за минимальных денег или какого-то патриотического интереса никто рисковать не будет. Этот взлом никому сильно не нужен. ВАДА — понятно почему. Но и России эту информацию легально использовать нельзя. Существуют другие методы отстаивания чести олимпийцев. Информация, выложенная таким образом, не может быть легализована, — подчеркнул кибердетектив.

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