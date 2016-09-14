Винус Уильямс объяснила прием допинга согласованной терапией

Теннисистка Винус Уильямс прокомментировала утечку данных WADA о приеме запрещенных препаратов.

Sobesednik.ru ранее сообщал о том, что представитель МИД РФ Мария Захарова написала в своем Facebook о том, что нужно узнать диагноз сестер Уильямс, которые принимали допинг с разрешения Всемирного допингового агентства (WADA).

Как сказала Винус Уильямс, она оказалась разочарована взломом WADA.

«Я была разочарована, узнав сегодня, что мои личные медицинские данные были взломаны хакерами и опубликованы без моего разрешения», — сказано в заявлении Уильямс, опубликованном на сайте Женской теннисной ассоциации (WTA).

Теннисистка отметила, что принимала запрещенные препараты «исключительно для терапевтического использования» и прошла «строгий процесс согласования». Решение о том, чтобы разрешить ей принимать лекарства, было принято «независимой группой докторов» по «законным медицинским причинам».