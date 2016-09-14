В дебютном матче Лиги чемпионов "Ростов" пропустил 5 голов

Свой первый в истории матч групповой стадии Лиги чемпионов футболисты «Ростова» разгромно проиграли «Баварии».

Как сообщил портал «Р-спорт», футбольный клуб из РФ «Ростов» на «Альянц-Арене» в немецком Мюнхене проиграл клубу «Бавария» со счетом 0:5. Два мяча забил Джошуа Киммих, по одному мячу – Роберт Левандовский, Томас Мюллер и Хуан Бернат.

Тренер футболистов из «Баварии» Карло Анчелотти признал, что начало матча было сложным для немцев, но после первого гола играть стало проще: «Начало было сложным, поскольку было мало свободных зон. Затем мы стали больше играть через фланги. После первого гола стало проще. Я очень доволен. Наша цель – победить в своем квартете».

Следующий матч в Лиге чемпионов «Ростов» сыграет с голландским ПСВ в России. Отмечается, что в одном из матчей группового этапа Лиги чемпионов испанской «Барселоне» удалось забить в ворота соперников даже больше пяти мячей. «Барселона» победила шотландцев из «Селтика» со счетом 7:0.