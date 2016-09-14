Ушедший с поста главы УЕФА Платини пожелал удачи приемнику

Мишель Платини официально объявил об уходе с поста президента УЕФА на конгрессе в Афинах.

Как сообщает ТАСС, в Афинах прошел внеочередной конгресс УЕФА, на котором француз Мишель Платини объявил о своем уходе с поста главы организации.

«Я бы хотел сказать вам спасибо, мы хорошо поработали. Надеюсь, вам приятно было работать и вы гордитесь тем, что сделали. Лично я горжусь, — сказал Платини. — Именно поэтому я захотел сказать вам спасибо и выступить сегодня».

В конце своей речи француз пожелал удачи новому главе организации. «Сегодня будет избран новый президент, и я хочу пожелать ему удачи», — цитирует Платини агентство.

Напомним, Мишель Платини возглавлял УЕФА с 2007 года.