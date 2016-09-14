Совфед РФ обвинил WADA и сестер Уильямс в "междусобойчике"

В Совете федерации РФ не удивились информации о сокрытии WADA допинговых нарушений.

Как ранее писал Sobesednik.ru, Международный олимпийский комитет заявил, что американские спортсменки, упомянутые в документах WADA, не принимали запрещенные препараты во время Олимпиады в Бразилии. Речь идет о документах, которые разослала хакерская группа Fancy Bear, взломавшая базу антидопингового агентства. В них сказано, что теннисистки Серена и Винус Уильямс, гимнастка Симона Байлз и баскетболистка Елена Делле Донн, представляющие на соревнованиях Соединенные Штаты, с разрешения WADA принимали запрещенные препараты в терапевтических целях.

Первый заместитель председателя Комитета Совета Федерации по обороне и безопасности Франц Клинцевич, которого цитирует РИА «Новости», заявил, что факт сокрытия применения допинга спортсменами со стороны WADA не должен никого удивлять.

«С учетом репутации Всемирного антидопингового агентства нечто подобное обязательно должно было рано или поздно выйти наружу. Но информация, полученная группой хакеров в результате взлома базы данных WADA, по своей скандальности превзошла все ожидания», — заявил сенатор.

При этом Клинцевич отметил, что по сути WADA выполняло функции семейного врача для теннисисток Уильямс.

«Этакий междусобойчик. Причем все это делалось абсолютно тайно и вряд ли бескорыстно», — считает представитель Совфеда.

«Возможно, это сравнение и несколько грубовато, но в голову приходит "страж порядка", дающий карт-бланш определенным лицам на совершение неких преступных деяний. Вот здесь мы имеем примерно такой же случай», — подытожил Клинцевич.