Спорт
Источник: Интерфакс
12:59, 14 Сентября 2016 Версия для печати

Новым президентом УЕФА стал экс-юрист из Словении

Александер Чеферин, бывший юрист, руководитель Футбольного союза Словении, избран новым главой УЕФА.

Sobesednik.ru ранее писал о том, Мишель Платини официально покинул пост президента УЕФА.

Как сообщает «Интерфакс», на конгрессе УЕФА в Афинах состоялось голосование за нового президента организации. Им стал 48-летний экс-юрист из Словении Александер Чеферин, за которого проголосовали 42 из 55 представителей национальных ассоциаций, входящих в организацию. В Словении Чеферин занимает пост руководителя Футбольного союза страны.

Единственным соперником Чеферина был 68-летний голландец Михаэл ван Прааг. Он набрал 12 голосов.

Чеферин займет должность президента УЕФА на 2,5 года — оставшийся срок Платини.

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