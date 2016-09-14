Александр Кожевников: У сборной на Кубке мира есть преимущество

Известный советский хоккеист поделился с Sobesednik.ru своим мнением о готовности сборной России к Кубку мира по хоккею:

– На следующей неделе состоится Кубок мира по хоккею в Канаде. Этот турнир, на котором выступают преимущественно игроки НХЛ, проводится первый раз после 12-летнего перерыва. В сознании некоторых болельщиков из России он может отходить на второй план, потому что совпал по году с проведением нашего чемпионата мира, но это неправильно. По уровню никакое первенство мира и рядом не стоит. Меня смущает только одно. Лишь бы Кубок впоследствии не затмил собой Олимпиаду. Все-таки нужно иметь в виду, что за океаном хоккей – это бизнес и там люди думают о деньгах в первую очередь.

Часто перед чемпионатом мира поднимается тема разных площадок, мол, они в Европе больше, чем в Америке. На самом деле, по моему опыту, это ерунда и никакой роли не играет. Последние чемпионаты мира проходят на больших площадках, а выигрывают их все равно канадцы. У нас скорее даже преимущество – мы уже вкатились в сезон, а многие соперники будут играть «с листа».

Александр Кожевников Фото: Стоп-кадр YouTube

Уже известно, что капитаном сборной на турнире будет Овечкин. Александр, безусловно, заслужил это своей игрой и отношением к команде. В каком бы состоянии он ни приезжал – свою шайбу всегда забросит. Его назначение – это психологический толчок для сборной.

Насколько я знаю, сами ребята его и выбрали на командном голосовании, хотя на предыдущем турнире – домашнем чемпионате мира – в роли капитана оказался Дацюк. Паша – все-таки человек скромный, который скорее своей техникой доказывает, что он лидер. Может ли он «зарядить» команду перед выходом на лед так, как Овечкин, – это вопрос. К тому же он и сам говорил, что никогда не стремился в своих командах быть капитаном.

Не думаю, что возраст здесь стал помехой. Да, Дацюку этим летом исполнилось уже 38, но он за сборную еще не наигрался. В играх за страну мы увидели его достаточно поздно – ни в одной молодежной сборной его не было. Да и посмотрите, как он выглядит в СКА в начале сезона. Такое впечатление, что Дацюк вообще может сыграть с любыми партнерами, главное, чтобы они могли успевать на его тонкие передачи. Смотреть в КХЛ по большей части сейчас можно только на него. Яркой молодежи, такой, каким когда-то был Овечкин, сегодня нет.