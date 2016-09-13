Память погибшего из-за шайбы судьи почтут хоккеисты в Чехии

Хоккейный арбитр из Чехии умер в больнице спустя почти три недели после несчастного случая на матче.

Как сообщили зарубежные СМИ, чешский хоккейный арбитр Павел Лаинка умер в больнице в городе Брно в возрасте 24 лет. В больницу его привезли 25 августа прямо с матча, в ходе которого ему в голову попала шайба.

Отмечается, что инцидент произошел на матче между чешскими юниорскими хоккейными клубами из Брно и Шумперка. Лаинка был в шлеме, но все равно получил тяжелую травму. Известно, что шайба в голову арбитру прилетела из зоны обороны в самом конце матча.

Предстоящие матчи чешских хоккейных турниров начнутся с минуты молчания в память о Лаинке.